30-jähriger Wanderer stirbt bei Bergunfall in Elm

Ein 30-jähriger Mann befand sich in Begleitung von einer weiteren Person auf dem Abstieg vom Panixerpass in Richtung Elm. Oberhalb des Walenbodens passierte er ein Schneefeld und kam dabei ins Rutschen, schreibt die Kantonspolizei Glarus. Daraufhin stürzte er rund 20 Meter in die Tiefe und verletzte sich dabei tödlich.

Die Umstände des Unfalls werden durch die Staatsanwaltschaft des Kantons Glarus in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Glarus untersucht. Von der Alpinen Rettung Glarnerland, Rega und Polizei standen 20 Personen im Einsatz.

