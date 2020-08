31 Restaurants aus dem FM1-Land sind für den Gastro-Award nominiert

Zum 17. Mal werden in diesem Jahr die Gastro-Awards von Best of Swiss Gastro verliehen. Unter den 145 nominierten Restaurants sind auch 31 Betriebe aus der Ostschweiz und Graubünden.

Die Betriebe können ab sofort bis zum 18. Oktober 2020 vom Publikum während zwei Monaten bewertet werden. Die Gewinner werden bei einer Award-Night am 16. November gekürt. Insgesamt 208 Betriebe haben 2020 ihre Bewerbungen für die Gastro-Awards eingereicht. Sie wurden von einer rund 40-köpfigen Fachjury in Augenschein genommen und einer Bewertung unterzogen. Insgesamt 145 Betriebe aus 19 Kantonen haben die erste Runde geschafft und starten in die zweite, entscheidende Phase des Rennens um den Gastro-Award: die Publikumsbewertung. In acht Kategorien werden nun die Gewinner ermittelt. Dazu gehören unter anderem die Kategorien «Traditionell», «Innovation» oder «Fine Dining». Zu den konkurrenzierenden Gastro-Betrieben gehören auch 19 Betriebe aus der Ostschweiz und 12 aus dem Kanton Graubünden. Appenzell Ausserrhoden: Werkstatt Saienbrücke, Urnäsch Graubünden: Stall 247, Maienfeld Café Restorant Stüva, Silvaplana Thailando Restaurant, Silvaplana Pulsa Bar & Lounge Restaurant, Davos Platz Restaurant Gspan, Arosa Heimeli, Langwies Restaurant Montanara, Lantsch/Lenz Zunfthaus zur Rebleuten, Chur Restaurant Triangel, Paspels St. Moritz Sky Bar, St. Moritz Ustria Posta Veglia, Schluein Crap Naros, Lenzerheide St.Gallen: Restaurant Arvenbüel, Amden Osteria San Gallo, St.Gallen Restaurant Atticum, Tübach El Pincho zum wilden Mann, Wil Rössli Balgach, Balgach Rockstar Cafe, Rorschach 1733 - Restaurant & Weinbar, St.Gallen Restaurant Wolfensberg, Degersheim Krone, Mosnang Art's Restaurant & Bar, Wil Stump's Alpenrose, Wildhaus Romantik Restaurant Schloss Weinstein, Marbach Panoramarestaurant Edelweiss, Bad Ragaz Restaurant Schloss Sargans, Sargans Thurgau: Café-Konditorei Rüedi, Eschlikon Restaurant Römerhof, Arbon Peggy O'Neill's Irish Bar, Frauenfeld Café-Konditorei Rüedi, Aadorf (red.)