20 Bewohnerinnen und Bewohner des Alterszentrums Bühli im glarnerischen Ennenda sind in den vergangenen Tagen positiv auf Covid-19 getestet worden. Sie werden nun isoliert, wie der Kanton Glarus mitteilt. Auch 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind am Coronavirus erkrankt, sie befinden sich zu Hause in Quarantäne. 30 Bewohner ziehen freiwillig um Die rund 30 gesunden Bewohnerinnen und Bewohner zogen ins Seminarhotel Lihn in Filzbach. Ziel sei es, diese Personen möglichst vor einer Ansteckung zu schützen – und gleichzeitig die Betreuung für die infizierten Heimbewohner sicherzustellen, so der Kanton. Der Umzug fand am Dienstagnachmittag unter Einhaltung der Sicherheitsvorschriften durch Militär und Zivilschutz statt. Zuvor hatten Gespräche mit den Bewohnern und ihren Angehörigen stattgefunden. Alle verliessen das «Bühli» laut Kanton freiwillig. Gesunde negativ getestet Die umquartierten Senioren wurden am Dienstag ein weiteres Mal negativ auf das Coronavirus getestet. «Sie sind bei guter Gesundheit und freuen sich auf die neue Unterkunft über dem Walensee», heisst es. Rund drei Wochen bleiben die gesunden Bewohner im Hotel. Sie werden von Pflegepersonal aus den Glarner Alterszentren Bruggli und Bergli sowie Hilfspersonal aus dem Freiwilligenpool und vom Militär oder Zivilschutz betreut. Die erkrankten Senioren im Alterszentrum Bühli werden vom Stammpersonal vor Ort gepflegt. (lag)