35,7 Grad – in Altenrhein wars am Samstag am wärmsten

Ganz an die Spitzenwerte vom letzten Dienstag kamen die Temperaturen am Samstag zwar nicht, trotzdem wurde es im FM1-Land sehr heiss.

In Altenrhein war es schweizweit mit 35,7 Grad am heissesten. Auf dem siebten und achten Platz schafften es Tänikon und Oberriet mit jeweils 34 Grad. In Bischofszell wurden laut Meteonews 33,7 Grad gemessen, in Vaduz 33,5 Grad. Auch in Chur stieg das Thermometer auf 33,3 Grad.

Doch lange bleibt das nicht: In der Nacht auf Sonntag sorgt eine Kaltfront mit Regengüssen für die nächste Abkühlung und Temperaturen um die 25 bis 27 Grad.

(red.)