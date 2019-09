In der Nacht auf Sonntag brach in einem Wohnhaus in Weinfelden ein Brand aus. Der Bewohner der Wohnung musste mit einer Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht werden.

Kurz nach 4.15 Uhr ist bei der Kantonalen Notrufzentrale die Meldung eingegangen, dass in einer Wohnung in Weinfelden ein Brand ausgebrochen war. Die zuständige Feuerwehr war schnell vor Ort und hatte den Brand auch rasch unter Kontrolle. «Der 41-jährige Bewohner der Wohnung wurde mit Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht», sagt Matthias Graf, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau. Nebst dem Bewohner der betroffenen Wohnung wurden weitere Hausbewohner vom Rettungsdienst betreut. Sie mussten allerdings nicht ins Spital gebracht werden.