Der 57-Jährige war am Samstagnachmittag in Richtung Niederurnen unterwegs. Er verlor aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Auto und prallte am rechten Strassenrand in eine Strassenlampe. Der Mann musste mit unbestimmten Verletzungen von der Rega ins Spital geflogen werden. Es entstand hoher Sachschaden.