Sie heissen «Kleiner Pinguindämon» oder «Unbesiegbar- mächtiger Herrscher von den Dämonen». Ihr Schöpfer: Der sechsjährige Elia aus Näfels. Und der dürfte seit einer Woche der geschäftlich erfolgreichste Sechsjährige der Schweiz sein. Denn seine Monsterbilder gehen weg wie warme Weggli. Oder sogar noch besser.

Verkauf über Online-Shop

Angefangen hat alles mit Elias Wunsch nach neuen Spielsachen, welche ihm seine Eltern jedoch nicht kaufen wollten. «Also hat Elia gefragt, wie er denn selbst zu Geld kommen könnte», sagt seine Mutter Hanna gegenüber FM1Today.

Er solle dafür das tun, was er liebt – so die Antwort seiner Mutter. Für den Sechsjährigen ist danach klar: Er will Monsterbilder malen und diese sollen im Internet zu sehen sein, wenn man «Monsterbilder» eingibt. So entsteht der Monsterbilder-Onlineshop.

Und als Hanna diesen in einem linked-in Post bewirbt, tritt sie eine Lawine los, die sie niemals erwartet hätte. Eine Monsterlawine.