80-jähriger E-Bike-Fahrer kommt unter Lastwagen und stirbt

«Am Mittwochnachmittag fuhren ein 26-jähriger LKW-Chauffeur und ein 80-jähriger Mann auf einem E-Bike in Lauterach von Bregenz her in Richtung Dornbirn», schreibt die Landespolizei Vorarlberg in einer Mitteilung.



Bei einer Kreuzung blieben LKW-Fahrer sowie der E-Bike-Fahrer bei Rotlicht stehen. Als die Ampel auf Grün stellte, bog der LKW nach rechts ab und erfasste dabei den 80-Jährigen. Er geriet unter den Lastwagen. Der Verunglückte starb noch auf der Unfallstelle.

Der 26-jährige LKW-Fahrer erlitt einen Schock und wurde von einem Care-Team vor Ort betreut. Ein Unfall-Sachverständiger wurde beigezogen.



(red.)