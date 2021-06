Der ältere Schweizer geriet am Montagabend in Stein am Rhein bei einem Wendemanöver – aus noch ungeklärten Gründen – mit seinem Auto in einen kleinen Graben. Beim Verlassen des Autos stürzte der 80-Jährige und fiel in eine grosse Pfütze, wo er bis Dienstagmorgen lag. Eine 60-jährige Spaziergängerin fand den Verunfallten und schlug Alarm.

Aufmerksam auf den Mann wurde die Spaziergängerin dank ihres Hundes, der um das Auto rannte und bellend beim Senior blieb.

Die Ambulanz brachte den Mann ins Spital. Der genaue Unfallhergang wird nun untersucht.

(red.)