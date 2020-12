Ein 34-jähriger Busfahrer lenkte am Mittwochnachmittag seinen Bus aus der Bregenzer Bahnhofsausfahrt und hielt bei einer Ampel an. «Als die Ampel auf grün schaltete, fuhr er los und wollte die Bahnhofstrasse überqueren», schreibt die Landespolizei Vorarlberg in einer Mitteilung.

In diesem Moment fuhr ein 81-jähriger Rentner mit dem Velo über die Kreuzung, wurde vom Bus angefahren und schwer verletzt. Nach einer Erstversorgung wurde der Mann von einem Notarzt in das Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht, wo er intensivmedizinisch versorgt wird.

Die Polizei in Vorarlberg sucht nun Zeuginnen und Zeugen, die etwas beobachtet haben.

(red.)