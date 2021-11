Der 82-jährige Autofahrer wollte am Montagmorgen an der Brandisstrasse in Chur seinen Personenwagen vorwärts in einen Parkplatz parkieren. Dabei stiess sein Wagen leicht in das davor parkierte Fahrzeug, wie die Stadtpolizei Chur mitteilt. Der Lenker legte kurzerhand den Rückwärtsgang ein und prallte in den dahinter parkierten Personenwagen. Durch den heftigen Aufprall wurde dieser in zwei weitere Fahrzeuge geschoben.

Personen wurden keine verletzt. Es entstand erheblicher Sachschaden an den Fahrzeugen, teilt die Polizei mit. Der Führerausweis wurde dem Lenker abgenommen.

(red.)