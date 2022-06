Samstag gewittert es vor allem in den Bergen

«Der Samstag bringt gerade in der Ostschweiz am Morgen noch sehr sonniges Wetter», sagt Michael Eichmann von Meteonews. Vor allem über den Alpen und dem Jura seien weitere, örtlich möglicherweise auch kräftigere Schauer und Gewitter zu erwarten. Im Flachland sollte es grösstenteils trocken bleiben. «Die Temperaturen klettern auf schwül-warme 25 Grad, in der Region Thurgau und Bodensee sind bis zu 28 Grad möglich», so Eichmann.

Potenzial für starke Gewitter am Sonntag vorhanden

In Stein gemeisselt sei noch nichts. Und auch die genaue Region sowie die Stärke des Gewitters vorauszusagen, ist sei laut Eichmann «sehr schwierig». Trotzdem sehen die Meteorologen schon jetzt: «Das Potenzial für starke Gewitter in der Ostschweiz ist durchaus vorhanden.» Vor allem in der zweiten Sonntagshälfte könnte es teilweise starke Gewitter geben. Besonders betroffen dürfte Nordbünden sowie die Bodenseeregion sein.

Dementsprechend gehen auch die Temperaturen etwas zurück. Der Höchstwert in St.Gallen dürfte bei etwa 22 Grad und am Bodensee und im Rheintal bei 25 Grad liegen.

(mle)