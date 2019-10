Die Kriminalpolizei ermittelt gegen einen noch unbekannten Mann, der am Dienstag gegen 16.30 Uhr in der Göbelbeckerstrasse in Konstanz ein 9-jähriges Mädchen angesprochen hat. Später, in der Wollmatingerstrasse, forderte er sie auf, sein Glied anzufassen, das Mädchen weigerte sich und rannte nach Hause.

Beschrieben wird der Tatverdächtige wie folgt: Etwa 17 Jahre alt, etwa 165 Zentimeter gross, kurze, lockige, braune Haare, trug eine schwarze oder weisse Basecap, schwarze Jacke, schwarz/weisses T-Shirt und eine blaue Jeans mit Rissen an den Schienbeinen. Zudem trug er einen auffälligen silberfarbenen Rucksack, der wie ein Spiegel ausgesehen haben soll. Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz zu melden.