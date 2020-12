Achtung Glättegefahr: Es schneit bis in tiefe Lagen

Pünktlich zum meteorologischen Winteranfang am 1. Dezember kommt der Schnee. Ein Tiefdruckgebiet namens Undine hat von Montag auf Dienstag von Nordwesten her die Schweiz erreicht. Die Kaltfront bringt am Morgen in den tiefsten Lagen ein Gemisch aus Schnee, Regen und Eiskörnern, wie «Meteo News» schreibt. Deshalb ist Vorsicht auf der Strasse gefragt. Es ist mit einer akuten Glättegefahr zu rechnen.