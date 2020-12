Pünktlich zum meteorologischen Winteranfang am 1. Dezember kommt der Schnee. Ein Tiefdruckgebiet namens Undine hat in der Nacht von Montag auf Dienstag von Nordwesten her die Schweiz erreicht. Die Kaltfront bringt am Morgen in den tiefsten Lagen ein Gemisch aus Schnee, Regen und Eiskörnern, wie «Meteo News» schreibt. Deshalb ist Vorsicht auf der Strasse gefragt. Es ist mit einer akuten Glättegefahr zu rechnen.

Bei der Kantonspolizei Thurgau wurden aufgrund der Wetterverhältnisse 15 Unfälle gemeldet. Bei der Kantonspolizei St.Gallen sind derzeit zehn Unfallmeldungen wegen Glätte oder Schnee eingegangen, bei der Kantonspolizei Graubünden wurden noch keine Unfälle gemeldet. (Stand 10.15 Uhr) Aktuelle Verkehrsmeldungen gibt es hier.