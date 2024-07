Alles voller Verkehrspoller: Was eigentlich zum Schutz dienen soll, löst Kritik aus

«Ist einfach nur schrecklich» oder «Die Pfoste bi der Raiffeisen sind au völlig idiotisch» wird derzeit in der Facebook-Gruppe «Du bisch vo Rorschach wenn...» kommentiert. Die Userinnen und User sprechen damit die Verkehrspoller an, die überall aus dem Boden der Stadtfläche spriessen.

Es sind Pfosten, die mit der Sanierung der Rorschacher Hauptstrasse aus Sicherheitsgründen aufgestellt wurden. Sie sollen gemäss dem Tiefbauamt des Kantons St.Gallen dem Schutz der Zufussgehenden dienen. «Sie grenzen die Verkehrsflächen von motorisiertem und nicht-motorisiertem Verkehr physisch voneinander ab. Zudem wirken sie wildem Parkieren entgegen», gibt das Tiefbauamt gegenüber TVO schriftlich Auskunft.

Was für Fussgängerinnen und Fussgänger eine Erleichterung bringen soll, scheint beim motorisierten Verkehr für Probleme zu sorgen. So werden die neuen Blechpfosten laut dem «St.Galler Tagblatt» regelmässig umgefahren. Laut der Stadt Rorschach musste bisher ein Poller ausgewechselt werden, der samt Verankerung 170 Franken kostet. Dies sei aber gerade in der Anfangsphase vertretbar. «Wenn im Strassenraum neue Situationen erbaut werden, braucht es eine gewisse Zeit – zwei bis drei Monate – bis die Akzeptanz einkehrt», sagt Ronnie Ambauen, Bereichsleiter Bau und Stadtentwicklung Rorschach.



Mehr dazu erfährst du im TVO-Beitrag oben.

(red.)