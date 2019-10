Alles, was du zum Olma-Umzug wissen musst

Der traditionelle Olma-Umzug lockt am Samstag wiederum rund 25'000 Personen in die St.Galler Innenstadt. Wir sagen dir, an welchen Orten du mit Verkehrsbehinderungen rechnen musst.

Am Olma-Umzug bekommt jeweils der Gast – dieses Jahr die Schweizer Volkskultur – die Möglichkeit, sich zu präsentieren. Rund 1000 Personen aus 23 Organisationen der Schweizer Volkskultur nehmen mit 32 Sujets am Umzug Teil. Die Organisatoren erwarten rund 25'000 Zuschauer. Die Parade startet am Samstag um 10 Uhr an der Kreuzung Vadianstrasse-Kornhausstrasse und führt durch die Vadianstrasse, die Multer- und Marktgasse über den Bohl zur Museumsstrasse und schliesslich zum Olma-Messegelände. Mit dem Umzug zeigt die Schweizer Volkskultur wie bewegend, facettenreich, wohlklingend

und farbenfroh das Schaffen ihrer Mitglieder ist. Sie jodeln, singen, tanzen und musizieren durch St.Gallens Strassen. Von der Trachtenvereinigung, dem Jodler- und Blasmusikverband, Schwinger und Hornusser, bis hin zu Drehorgel- und Hackbrettspieler ist alles dabei. Zwischen 9.30 und etwa 11.45 Uhr sind die Durchfahrten Bleicheli und Brühltor sowie der Marktplatz gesperrt. Diese Verkehrseinschränkungen gelten für die St.Galler Busse und Postautos: Für Autofahrer sind rund um die Umzugsroute Umleitungen signalisiert. Die Appenzeller Bahn aus Trogen fährt mit Ersatzbussen ab der Haltestelle Schülerhaus zum Bahnhof. Verkehrshinweise Olma-Umzug Ab 08:30 Uhr ist die Durchfahrt auf der Davidstrasse nur noch für Anwohner und Umzugsteilnehmer gestattet. Im Bereich der Davidstrasse und der Kornhausstrasse werden sich die Teilnehmenden für den Umzug bereitmachten und aufstellen. Ab 09:45 Uhr ist die Durchfahrt Schibenertor – Bohl komplett gesperrt. Der öffentliche Verkehr wird über den Unterer Graben, Platztor, Langgasse umgeleitet. Die Stadtpolizei St.Gallen bittet alle Verkehrsteilnehmer, die Signalisationen zu beachten und die Hinweise des Verkehrsdienstes zu befolgen. Um zirka 12 Uhr sollten die Strassen wieder uneingeschränkt befahrbar sein.