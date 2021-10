Kürbisfest Gossau

Pünktlich zum Beginn des Halloween-Monats findet in Gossau der Kürbismarkt statt. Dieser feiert in diesem Jahr das 25-Jahr-Jubiläum. Über 200 Kürbissorten werden dort präsentiert. Zusätzlich zur Ausstellung gibt es einen Bauernmarkt, Aktivitäten in der Natur für die Kinder und eine Festwirtschaft, welche nach der 3-G-Regel betrieben wird. Das Fest findet am 2. und 3. Oktober, jeweils ab 10 Uhr, auf der Strecke Gossau-Niederbüren-Arnegg, statt.

Prättigauer Alp Spektakel

Das Prättigauer Alp Spektakel wird in einem kleineren Rahmen als gewohnt stattfinden, vom 2. - 3. Oktober. So gibt es am Samstag den bekannten Alpabzug mit 100 Schafen, Ziegen, Kühen und Pferden. Dazu können die Besucher und Besucherinnen durch den Spezialitätenmarkt voller regionaler Produkte schlendern und kommen in den Genuss von guter Musik. Auch die Alpkäse-Degustation mit Publikumsbeurteilung findet statt und die Kinder dürfen mit einem Programm voller Spiel und Spass rechnen. Zum 15. Jubiläum gibt es einen speziellen Programmpunkt am Samstag. Zum ersten Mal findet die Bündner Holzhauerei-Meisterschaft in Seewis statt.

Wahl der Apfelkönigin

Die Wahl der Thurgauer Apfelkönigin findet am 2. Oktober im neu umgebauten Gasthaus zum Trauben in Weinfelden statt. Der Anlass ist jedoch nur für geladene Gäste, dafür mit Live-Stream und das erste Mal kann das Publikum bei der Wahl mitbestimmen. Die Online-Umfrage wird direkt im Anschluss an die Vorstellungsrund der Kandidatinnen an der Wahl freigeschaltet. Die Wahl kannst du am Samstag ab 13.30 Uhr hier live mitverfolgen.