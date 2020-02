Am Mittwoch schneits bis ins Flachland

19 Grad wurden am Montag in Chur gemessen. Noch wärmer wurde es weiter südlich. In der Tessiner Gemeinde Biasca wurde die Sommermarke mit 24,6 Grad nur knapp verfehlt, meldet Meteonews. Auch in Locarno-Monti und in Grono wurden 23.3 bzw. 24.0 Grad gemessen. In Grono ist dies gleichbedeutend mit der höchsten je gemessenen Februar-Temperatur an dieser Station. In Locarno-Monti reichte es immerhin für Platz 2.

Am Mittwoch kommt der Schnee

Ab Dienstag macht der überdurchschnittlich frühe Frühling jedoch vorübergehend Pause. Es folgt ein deutlich dynamischer Wetterabschnitt mit am Mittwoch und Donnerstag teils Schneeschauern bis ins Flachland. Die Schneefallgrenze sinkt bis am Abend auf 1200 bis 1400 Meter, in der Nacht auf Mittwoch dann zunehmend bis in tiefere Lagen. Zudem weht ein mässiger, ab Dienstagabend zunehmend ein

starker Südwest- bis Westwind.

Blitz und Donner

Auf Mittwoch fliesst vor allem in der Höhe sehr kalte Luft bei uns ein. Das Wetter gestaltet sich dazu wechselnd bis stark bewölkt mit Auflockerungen, Schnee- und Graupelschauern und örtlich sogar mit Blitz und Donner. Die Temperaturen erreichen noch maximal 3 bis 5 Grad.

Mit den zeitweiligen Schneeschauern muss auch im Flachland vorübergehend mit winterlichen Strassenverhältnissen gerechnet werden, an den meisten Orten dürfte es aber bei wenigen Zentimetern bleiben. Vor allem am Alpennordhang fällt aber vor allem in erhöhten Lagen verbreitet 20 bis 40 cm Neuschnee.

Am Wochenende wieder wärmer

Auch am Donnerstag sind Schnee- oder Schneeregenschauer bis in tiefe Lagen möglich. Bereits am Freitag erreicht uns aber wieder deutlich mildere Luft, und die Schneefallgrenze steigt wahrscheinlich auf 1000 bis 1500 Meter. Am Samstag sind dann sogar wieder zweistellige Höchstwerte möglich.

(red.)