Am Säntis soll wieder die grösste Schweizerfahne hängen

Trotz des aktuell unbeständigen Sommerwetters hoffen die Verantwortlichen der Säntis-Schwebebahn, die riesige Fahne am 31. Juli um 10.30 Uhr entrollen zu können, schrieben sie am Freitag in einer Mitteilung.

Die PR-Aktion findet seit Jahren jeweils zum Nationalfeiertag am 1. August statt. Bei schönem Wetter ist die Fahne nicht nur von der Schwägalp, sondern von weit herum in der Ostschweiz zu sehen. Erstmals entrollten Höhenarbeiter am 31. Juli 2009 eine überdimensionierte Schweizerfahne an der Nordwand des Ostschweizer Hausbergs.