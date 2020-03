Am Sonntag schneit es bis ins Flachland

Der Frühling legt ab Sonntag eine Pause ein. In der ganzen Ostschweiz wird es am Sonntagnachmittag zunehmend bewölkt und nass, schreibt meteonews. Die Schneefallgrenze sinkt bis zum Abend auf 500 bis 700 Meter, teilweise sogar bis auf 300 Meter.

In der Nacht auf Montag kann es somit bis 20 cm Schnee im Flachland, bis 35 cm in den Bergen geben. Am Montag wird es nach den letzten Flocken wieder sonniger, zeitweise gibt es eine starke Bise. Ab Mitte nächster Woche werden die Temperaturen dann wieder wärmer.