Am Wochenende wird es Sommer

Packt die Badehosen ein, pflanzt eure Tomaten und Zucchettis und vergesst bloss die Sonnencreme nicht: Denn am Wochenende begrüsst uns der Sommer. Bereits am Samstag gibt es viel Sonne und bis zu 20 Grad. Am Sonntag kommen wir dann richtig ins Schwitzen, sagt Roger Perret, Wetterexperte von MeteoSchweiz: «Am Sonntag wird es erstmals verbreitet Sommertemperaturen im Flachland geben. In Thurgau und am Bodensee wird es um die 26 Grad, im Rheintal kann es sogar bis 28 Grad geben. Das wird ein recht sonniger, warmer Muttertag.»

Stürmischer Föhn im Rheintal

Auf der Restaurantterrasse müssen die Speisekarten jedoch unter den Teller geklemmt werden, denn der Föhn, welcher verantwortlich für die hohen Temperaturen ist, wird sich stark bemerkbar machen. «Im Rheintal wird der Föhn besonders stark, fast schon stürmisch blasen», sagt Perret.

Hobbygärtner decken Erdbeeren besser ab

Bis am Samstag bleibt das Wetter noch sehr wechselhaft und kühl. Besonders in der Nacht auf Samstagmorgen kommt es nochmals zu Bodenfrost. «Hobbygärtner sollten ihre Beeten daher unbedingt abdecken.» Ab dem Wochenende gibt der Meteorologe aber grünes Licht fürs Gärtnern. «Auch wenn es an den Eisheiligen wieder etwas kühler wird, richtigen Frost wird es wohl nicht mehr geben und wenn es doch mal noch etwas Bodenfrost gibt, muss man die Beete einfach abdecken.»

Klar ist auch: Das Wochenende ist noch kein Sommerstart, sondern nur ein kurzes Intermezzo. Denn bereits am nächsten Montag wird der Föhn schwächer und auf Dienstag bricht er ganz zusammen. Es folgen Regenschauer und tiefere Temperaturen. Für eine Prognose des Wetters an Auffahrt ist es, gemäss Perret, noch zu früh.

(sar)