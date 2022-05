Amoklauf-Drohung in Primarschule – Schüler wollte «einen Witz» machen

Ein zwölfjähriger Schüler hat am Montag in Rapperwil-Jona eine Amokdrohung in einem Schul-WC aufgehängt. Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern zeigten sich besorgt. Die Polizei konnte den jungen Täter rasch ermitteln.

In einer Schule in Rapperswil-Jona ist eine Amok-Lauf-Drohung gefunden worden. Schülerinnen, Schüler, die Lehrerschaft und die Polizei nahmen diese sehr ernst. © GettyImages (Symbolbild)