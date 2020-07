Andri Ragettli hat ein neues Stunt-Video am Start. Der 21-jährige Freestyle-Skier springt mit Hilfe von Skateboard, Fahrrad oder einem Mini-Trampolin in Zürcher Gewässer. Das Video des Bündners wurde in den letzten 21 Stunden rund 140'000 Mal angeklickt.

(red.)