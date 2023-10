«Angebot wird attraktiver»: Das wird alles neu für Ostwind-Kunden

Diese Änderungen sind in der Ostschweiz geplant

Die Schwelle für «Alle Zonen»-Abos wird von 13 auf 8 Zonen gesenkt. Das heisst, dass Kundinnen und Kunden – die mehr als 8 Zonen benötigen – je nach Abo-Kategorie bis zu 860 Franken weniger bezahlen, als bisher. Mit diesem Abo hat man freie Fahrt in allen 111 Ostwind-Zonen – quasi ein GA für die Ostschweiz.

Jeweils im Dezember findet der Fahrplanwechsel im öffentlichen Verkehr statt. Dies bringt teilweise neue Abfahrtszeiten, Preise und Umstellungen mit sich. Was sich konkret beim Tarifverbund Ostwind ab dem 10. Dezember ändert, liest du hier.

Thurnheer erklärt: «Man kann beispielsweise von einem günstigen Klassen-Upgrade profitieren oder eine Begleitperson günstiger mitnehmen.» So sollen die Ostwind-Abos und Zusatzangebote attraktiver werden.

Etwas gesehen? Melde dich via Whatsapp.

Tarife werden angepasst

Die gesamte ÖV-Branche passt per Fahrplanwechsel die Tarife an – so auch der Tarifverbund Ostwind. Es ist die erste Preiserhöhung seit 2016. Die Preise aller Produkte werden im gleichen Rahmen erhöht – die Preise der Ostwind 9-Uhr-Tageskarte bleiben unverändert.

Durchschnittlich beträgt die Tarif-Massnahme 3,5 Prozent. Mit der Erhöhung der Mehrwertsteuer auf neu 8,1 Prozent ergibt sich eine durchschnittliche Preiserhöhung von 3,9 Prozent.

Thurnheer erklärt: «Das verbesserte Angebot, höhere Kosten für Lohn, Unterhalt und Energie sowie gleichzeitig sinkende Mittel für Abgeltungen im regionalen Personenverkehr haben uns zu dieser Anpassung geleitet.»

Alle Änderungen und die neuen Preise kannst du hier nachlesen.