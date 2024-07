Angriffe auf Taxifahrer in St.Gallen und Romanshorn – drei Männer festgenommen

In St.Gallen stieg der mutmassliche Täter am Marktplatz in das Taxi eines 57-jährigen Mannes ein, wie die Kantonspolizei St.Gallen am Dienstag in einer Mitteilung schreibt. Als der Taxifahrer das Auto starten wollte, habe der 24-Jährige die Herausgabe von Bargeld gefordert. Der Taxifahrer setzte sich zur Wehr und wurde dabei verletzt.

Darauf sei der Angreifer in Richtung Bahnhofstrasse geflüchtet. Kurze Zeit später konnte die Polizei den 24-jährigen Schweizer anhalten, kontrollieren und festnehmen.

Auch in Romanshorn kam es zu einem Überfall auf einen Taxifahrer. In der Nacht auf Donnerstag hatten zwei Männer den 67-jährigen Chauffeur eines Taxis mit einem Messer bedroht und ausgeraubt, wie die Kantonspolizei Thurgau am Dienstag mitteilte. Der Taxifahrer beförderte zwei Männer im Alter von 37 und 40 Jahren. Beim Einkassieren habe der Beifahrer nach dem Portemonnaie gegriffen und den 67-Jährigen mit einem Messer bedroht. Er sei weitgehend unverletzt geblieben.

Der 37-jährige und der 40-jährige Schweizer flohen, konnten jedoch am Freitag festgenommen werden, wie die Kantonspolizei Thurgau weiter mitteilte. Beide Männer seien weitgehend geständig.

(sda/red.)