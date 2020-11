Anhänger mit Parkettdielen verursacht gleich drei Unfälle

Die Vorarlberger Polizei meldet am frühen Montagabend gleich drei Unfälle - zwei davon sind Folgeunfälle. Der erste Unfall verursachte eine Autofahrerin, welche mit einem Anhänger auf der Rheintalautobahn A14 in Fahrtrichtung Tirol unterwegs war. Auf dem Anhänger hatte sie Parkettdielen geladen. Plötzlich geriet ihr Anhänger ins Schleudern, die Frau verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte frontal gegen die Aussenleitschiene. Daraufhin kam sie auf dem Pannenstreifen zum Stillstand. Die gesamte Ladung Parkettdielen wurden auf dem Pannenstreifen verteilt. Obwohl sich die Lenkerin über Kopfschmerzen beklagte, wollte sie sich nicht in ärztliche Handlung begeben.

Zwei Auffahrkollisionen

Aufgrund des Unfalls bildete sich nach 17.45 Uhr ein Stau, beide Fahrspuren waren jedoch noch befahrbar. Eine Autofahrerin bremste ihr Auto wegen des Staus ab, dabei fuhr ihr eine weitere Lenkerin hinten auf. An beiden Autos entstand leichter Sachschaden. Wegen des Auffahrunfalls musste die recht Spur gesperrt werden.

Neun Fahrzeuge im Einsatz

Die beiden Unfälle führten zu noch mehr Stau. So kam es, dass nach 18 Uhr ein Autofahrer sein Auto auf der linken Spur abbremste, als ihm ein anderer Autofahrer auffuhr. Hier entstand an beiden Autos erheblicher Sachschaden, die Autos mussten abgeschleppt werden. Die drei beteiligten Personen wurden leicht verletzt. Insgesamt waren mit Polizei, Rettung und Abschleppdienst neun Fahrzeuge im Einsatz.

(red.)