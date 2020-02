Der 54-jährige Töfffahrer war am Samstagmittag von Urnäsch in Richtung Schwägalp unterwegs. Er ist mit 147 Stundenkilometern in die Geschwindigkeitskontrolle der Polizei gerast. Wie die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden mitteilt, überschritt er damit die zulässige Höchstgeschwindigkeit nach Abzug der Toleranzgrenze um 63 Stundenkilometer.

Der Mann konnte angehalten und befragt werden, seinen Führerausweis musste er gleich abgeben. Er wird bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht.

(sk)