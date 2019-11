20-Jährige baut Selbstunfall - Zugausfälle zwischen Gais und Appenzell

Eine junge Autolenkerin hat in Meistersrüte einen Selbstunfall gebaut. Am Auto sowie an der Gleisanlage der Appenzellerbahnen entstand hoher Sachschaden.

Die 20-Jährige war am Sonntagmorgen von Gais in Richtung Appenzell unterwegs, als ihr Auto aus noch nicht geklärten Gründen, auf das Trassee der Appenzellerbahnen geriet. Ihr Auto kippte und kam mitten auf der Gaiserstrasse zum Stillstand. Die Lenkerin bieb unverletzt, ging aber selbstständig zum Arzt. Am Auto entstand Sachschaden und auch die Gleisanlage der Appenzellerbahnen wurden beschädigt. Wie die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden mitteilt, musste der Bahnbetrieb auf Ersatzbusse umgestellt werden.