Ein 20-jähriger Mann fuhr am Montagabend mit einem Traktor von Altstätten in Richtung Reute. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über das Gefährt. Dabei kam er rechts von der Strasse ab, fuhr eine steile Böschung hinunter und kam rund 30 Meter unterhalb der Fahrbahn zum Stillstand, schreibt die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden. Der schwer verletzte Lenker wurde am Unfallort durch den Rettungsdienst betreut und mit der Rega ins Spital überführt.

Der gesamte Sachschaden beläuft sich auf rund zwölftausend Franken. Der Traktor musste durch den Abschleppdienst geborgen werden. Da sich der Unfall im Grenzgebiet der beiden Kantone Appenzell Ausserrhoden und St.Gallen ereignete, standen nebst der Kantonspolizei St.Gallen und Ausserrhoden auch die Feuerwehren von Oberegg-Reute und Oberriet im Einsatz.

