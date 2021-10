Die scharfe Kurve hat er nicht gepackt: Der 20-Jährige hat sein Auto in der Chräzerlikurve auf der Schwägalpstrasse so beschleunigt, dass das Heck auf der trockenen Strasse ausbrach. Er schaffte es nicht, seinen Wagen unter Kontrolle zu bringen, raste das Strassenbord hoch und kam erst oberhalb der Stützmauer zu stehen. Wie die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden schreibt, blieb der Lenker unverletzt. Am Auto selbst entstand Totalschaden.

(red.)