21-Jähriger kracht in mehrere Autos

Der Unfall geschah am späten Samstagabend auf der Umfahrungsstrasse in Appenzell. Ein 21-jähriger Pw-Lenker fuhr alleine von Enggenhütten herkommend auf der Umfahrungsstrasse in Richtung Appenzell. Kurz vor der Verzweigung zur Mettlenstrasse geriet sein Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn, touchierte auf der linken Strassenseite mehrere Eisenpfähle eines Maschendrahtzaunes und prallte dann wuchtig in einen auf dem Parkplatz bei der Tennishalle parkierten Lieferwagen. Durch die Energie des Aufpralls wurde der Lieferwagen in ein weiteres Auto geschoben, welches wiederum in ein drittes Auto prallte.

Der verletzte Unfallverursacher wurde durch den Rettungsdienst Appenzell mit unbestimmten Verletzungen ins Spital Herisau überführt. Bei ihm wurde eine Blut- und Urinprobe angeordnet. Sein Fahrzeug erlitt Totalschaden, die anderen drei involvierten Fahrzeuge wurden teils stark beschädigt.

(Kapo AI/red.)