Kurz nach 20.30 Uhr am Donnerstagabend fuhr ein 25-jähriger Autofahrer von Urnäsch in Richtung Hundwil. In einer Linkskurve bei Äschen geriet der Mann gemäss Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden mit seinem Auto über den rechten Strassenrand hinaus.

Das Fahrzeug fuhr in mehrere Zaunpfosten und stiess in der Folge gegen eine Stützmauer. Schlussendlich kam das Auto auf der Stützmauer zum Stillstand. Verletzt wurde niemand. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Es musste abgeschleppt werden.

(red.)