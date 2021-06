45'000 Besucher an Jodlerfest Appenzell erwartet

Konzertstimmung, Jodelgesang und ein Miteinander: Das erwartet Philipp Haas, OK-Präsident des Nordostschweizer Jodlerfest 2022, nächsten Sommer. Vom 1. bis 3. Juli soll in Appenzell, das erste Mal nach 40 Jahren, das Jodlerfest stattfinden. 45'000 Besucherinnen und Besucher sowie 3000 Sänger, Alphornbläser und Fahnenschwinger könnten am ersten Juli-Wochenende in die Ostschweiz strömen. Die Planung ist bereits jetzt in vollem Gange.

2000 Freiwillige werden für den Event gesucht. «Das ganze Dorf muss dahinterstehen und mitmachen. Wir sind auf jede helfende Hand angewiesen», so OK-Präsident Haas gegenüber TVO. «Es ist von der Grösse her etwas Grösseres, was wir hier in Appenzell haben. Appenzell hat in der Vergangenheit aber bewiesen, dass wir das können.»

Im Dorf ist die Vorfreude bereits jetzt schon gross. «Es ist eine riesige Freude wenn wir im Dorf so ein grosses Fest haben dürfen. Das gibt es nicht jeden Tag», sagt Aurel Mock vom Jodler Öhrli-Chörli Appenzell. Auch Alphornspielerin Corinne Speck freut sich: «Hier in Appenzell wird das Brauchtum mehr gelebt als an vielen anderen Orten. Es ist perfekt, dass wir das Fest hier im Dorf durchführen dürfen.»

(red.)