63-Jährige stürzt auf Weg zum Säntis in den Tod

Die 63-Jährige wanderte in Begleitung in Richtung Säntis. Bei der Örtlichkeit Lötzisälplisattel stürzte die Fau aus noch unbekannten Gründen 150 Meter in die Tiefe. Trotz sofortiger Hilfe starb die Wanderin noch an der Unfallstelle, wie die Kantonspolizei Innerrhoden mitteilt. Die Begleitpersonen wurden durch ein Care Team betreut.