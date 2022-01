76-Jährige wird von Auto angefahren und an Kopf verletzt

Der 70-jährige Lenker übersah die Fussgängerin als er von der Kasernenstrasse in die Warteggstrasse in Herisau abbog. Das Auto des Mannes prallte in die 76-jährige, die stürzte und dabei am Kopf verletzt wurde. Der Rettungsdienst brachte die Frau in den Spital. Am Auto entstand kein Sachschaden, schreibt die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden in der Mitteilung. Der Unfall ereignete sich am Dienstagnachmittag.