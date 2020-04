«Ab jetzt wird niemand mehr zum Alpstein gelassen»

Die Leute zog es trotz Coronavirus und zahlreichen Massnahmen in die Berge. Deshalb musste die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden am Montagnachmittag die Zufahrt zum Alpstein beschränken. «Die Parkplatzbelegung von 80 Prozent wurde erreicht», sagt Roland Koster, Mediensprecher der Polizei. Heisst: Etwa 300 Autos hätten in Wasserauen parkiert. Seit 14.30 Uhr am Ostermontag ist die Zufahrt für Wanderer nun nicht mehr möglich. An verschiedenen Zufahrtsstrecken wurde Anhalteposten errichtet. Nur noch wer einen triftigen Grund habe, dazu zählt das Wandern nicht, dürfe noch zufahren.

Bereits am Sonntag stand die Polizei kurz vor dem Aufbau einer Zufahrtsbeschränkung. «Am Karfreitag hatte es sehr wenige Leute, am Samstag gar noch weniger», sagt Koster. Deshalb habe er gedacht, die Leute würden sich gut an die Massnahmen halten. Die Polizei hatte nämlich noch vor dem Osterwochenende informiert, die Parkplätze an gewissen Orten zu beschränken. Auch wurde vor dem Besuch des Alpsteins abgeraten.

Am Montag gab es aber trotzdem einen grossen Ansturm. «Jeder der in diesem Sinne zu spät kommt, wird nun zurückgeschickt. Das werden einige sein», sagt Koster. Es beginne aber sowieso gerade zu regnen, eine Wanderung würde sich ohnehin nichtmehr lohnen. Die Beschränkung gilt bis am Abend.

(red.)