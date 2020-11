Im Juni vor einem Jahr trat der damalige Politneuling Kurt Geser sein Amt als neuer Herisauer Gemeindepräsident an. Dem damals 58-jährigen Bereichsleiter Bauberatungen und Baubewilligungen auf der Gemeinde Herisau gelang es, seinen Chef, den SVP-Gemeindepräsidenten Renzo Andreani, nach fünf Jahren vom Thron zu stossen.

Mangelnde politische Erfahrung

Jetzt tritt Kurt Geser überraschend auf Ende des Amtsjahres am 31. Mai 2021 zurück. An einer Medienkonferenz am Donnerstagvormittag nennt er den Grund: Er habe das Amt und die Amtsführung unterschätzt. Zudem sei die «fehlende politische Erfahrung gekoppelt mit der fehlenden Unterstützung durch eine Partei» eine «schwere Hypothek» gewesen.

«Muss meine Gesundheit schützen»

«Mein Antrieb war, mein Bestes zu geben für Land und Leute, Ideen einzubringen, mitzugestalten und mutig zu sein», sagt Geser. «Dies ist mir langfristig nicht mehr möglich, auch um meine Gesundheit zu schützen.» Mit der Rücktrittsankündigung falle viel Druck weg, weshalb er sich nun die verbleibenden sechs Monate im Amt «mit Energie für das Wohl Herisaus» einsetzen könne.

Gesers Nachfolgerin oder Nachfolger wird am 11. April 2021 gewählt, ein allfälliger zweiter Wahlgang ist auf den 2. Mai angesetzt.

