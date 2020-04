Seltener Einblick in das Corona-Spital Herisau

Physiotherapie, Sprechstunden, Schmerztherapien und verschiebbare Operationen: All das ist ab kommenden Montag in den Schweizer Spitälern wieder möglich. «Wir bereiten momentan alles vor, um ab dem 27. April den Betrieb hochzufahren», heisst auf Anfrage von FM1Today bei verschiedenen Spitälern im FM1-Land. Doch nebst Herausforderungen beim Einhalten der Hygieneverordnungen des Bundes bringt das Hochfahren des Betriebs auch Angst und Unsicherheit bei den Patientinnen und Patienten mit sich. Nicht alle trauen sich, einen Fuss in ein Spital zu setzen, obwohl es medizinisch nötig wäre.

«Menschen mit medizinischen Problemen meiden das Spital»

Seit dem Ausruf der ausserordentlichen Lage im März registriert der Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden deutlich weniger Patienten. «Für die Gesundheit von Patienten mit chronischen Schmerzen, einer Erkrankung oder Verletzung ist es jedoch wichtig, sich behandeln zu lassen», sagt Alain Kohler, Leiter Marketing und Kommunikation.

Der Spitalverbund fordert Patienten mit medizinischen Problemen deshalb auf, sich in Behandlung zu begeben. Über die Gründe, warum weniger Menschen ins Spital gehen, kann nur spekuliert werden, eine mögliche Erklärung, die auf der Hand liegt, ist allerdings die Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus in einem Spital.

Triage und weniger Betten in den Zimmern

Dies, obwohl die Spitäler in Corona-Zeiten mehr denn je darauf achten, die Sicherheitsmassnahmen einzuhalten. Auch im Spital müssen die Social-Distancing-Regeln befolgt werden.

Dafür wird in vielen Spitälern mit einer sogenannten Prä-Triage gearbeitet. «Die Vorbereitungen für die fast vollständige Wiederaufnahme des gesamten Leistungsangebots laufen. Mit der Prä-Triage kontrollieren wir den Zugang zum Spital und können die verschiedenen Patientenströme besser separieren. Diese Massnahme bleibt bestehen. Ebenso bleiben definierte Isolationsstationen bestehen, um Corona-Patienten von anderen räumlich zu trennen», sagt Barbara Anderegg, Kommunikationsverantwortliche bei der Spitalregion Fürstenland Toggenburg mit den Spitälern Wattwil und Wil. Es seien diverse Schutzmassnahmen getroffen worden. Die grosse Herausforderung sei es nun, die verschiedenen Massnahmen aufrechtzuerhalten und den normalen Spitalbetrieb parallel dazu zu organisieren.

Auch in den Spitälern Herisau und Heiden ist man darauf vorbereitet, Corona-Patienten direkt bei ihrer Ankunft im Spital zu isolieren. «Die Patientenwege bei den wenigen Patienten mit Verdacht auf Covid-19 und solchen ohne Verdacht werden bereits bei der Vortriage vor dem Spitaleintritt strikte getrennt», sagt Alain Kohler vom Ausserrhoder Spitalverbund.