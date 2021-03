Ansturm auf Alpstein an Ostern erwartet: Tourismusregion rät von Besuch ab

Das Wetter an Ostern 2020 war geradezu perfekt. So perfekt, dass viele trotz Aufruf des Bundesrats «Bleiben Sie zu Hause» in die Berge und an die Seen strömten. Mindestabstände wurden oftmals missachtet. Viele Gemeinden beschlossen damals kurzfristig, die Parkplätze bei den beliebten Ausflugszielen zu beschränken, die Polizei errichtete Strassensperren. Dem Ansturm am Osterwochenende dieses Jahres sieht man gelassener entgegen. Beschränkungen sind bis jetzt noch kaum geplant, von Ausflügen in die Berge wird hingegen abgeraten.

Alpstein-Saison erst im Mai

So liegt im Alpstein derzeit noch ein Haufen Schnee. Ob dieser am Osterwochenende weg sein wird, ist ungewiss. Deshalb warnen die Tourismusregionen des Appenzellerlands sowie die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden vor Wanderungen im Alpstein. «Das ist hochalpines Gelände und es liegt noch sehr viel Schnee», sagt Andreas Frey, Geschäftsführer von Appenzellerland Tourismus Ausserrhoden. Erst etwa im Mai würde die Berg-Saison beginnen. Die Tourismusregion bewirbt und empfiehlt deshalb den Alpstein für das Osterwochenende bewusst nicht weiter. «Wir empfehlen hingegen Ausflüge in die Hügellandschaft. Dort ist es genauso schön und man hat Sicht auf den Bodensee und den Säntis.»