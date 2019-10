Appenzeller Kapuzinerkloster wird zur Theaterbühne

425 Jahre Kapuziner in Appenzell, zusammengefasst in einem zweistündigen Theaterstück: inszeniert wird das Ganze von der Theatergesellschaft Appenzell. Das Stück «Bilder putzen» soll aber kein Geschichtsunterricht sein. Das Schauspiel zeigt auch, was in Zukunft mit dem Kloster passiert. Die Bühne dafür: Der Altar der Kirche. Dieser bringt eine besondere Atmosphäre.

Ab Donnerstag bis Ende November zeigt die Gruppe ihr Können.