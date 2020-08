Laut RTL schauten gestern Abend über zwei Millionen Menschen die erste Folge von «I Can See Your Voice». «Mit einem Tagesmarktanteil von 10,6 Prozent bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern lag RTL am Dienstag vor allen anderen Sendern», freut sich RTL in einer Medienmitteilung. Die zweite Folge von «I Can See Your Voice» läuft heute Mittwochabend.