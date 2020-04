«Ich bin wieder gesund. Mir geht’s tipptopp», sagt Sänger Marius Bear im Interview mit dem Tagblatt. Er war selbst vom Coronavirus betroffen und musste sich in eine zweiwöchige Selbstquarantäne begeben. Jetzt geht es dem Sänger besser und er hat auch gleich einen neuen Song veröffentlicht: «Das Lied ‹Now Or Never› war ursprünglich gedacht, um das Jahr einzuläuten. Ich dachte, 2020 wird mein Jahr.»

Im Song gehe es darum, in schwierigen Zeiten zusammenzuhalten und Menschen zu vereinen. «Der Song ist aber auch ein Appell an mich selbst und an andere, wieder einmal aufzuräumen: Ob Gartenarbeit, Zimmer ausmisten oder eine neue Sprache lernen – jetzt gibt es keine Ausreden mehr, wir haben Zeit», sagt der 27-Jährige.

Aktuell konzentriert sich der Appenzeller ausschliesslich auf das Schreiben und Produzieren von neuer Musik. Ende Jahr soll daraus ein neues Album entstehen.