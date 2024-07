Appenzeller Senn geht viral – so reagiert der 87-jährige «Internetstar»

Am wenigsten vermag man in dieser Kulisse an irgendwelche Videos im Internet denken. Und doch landete der Innerrhoder Senn genau dort erst kürzlich einen Hit, wenn auch nicht absichtlich.

View this post on Instagram

Millionenfach wurde seine Antwort an TVO auf Instagram und Tiktok angeschaut. Und in den Kommentarspalten wurde fleissig darüber diskutiert, was der Senn denn nun genau sagt. Also haben wir Albert Räss nochmals auf der Furgglenalp besucht und ihn gefragt, was von seiner plötzlichen Berühmtheit hält.

«Ich glaube, die Leute freuen sich, wenn sie so einen urchigen Appenzeller sehen», sagt er im Interview. Aber er hätte nicht damit gerechnet, dass ihn so viele Leute sehen würden und auch nicht, dass er so eine begehrte Person sei, sagt Räss weiter schmunzelnd.

Das ganze Interview siehst du im Video oben.



Und hier kannst du dir den TVO-Beitrag von letzter Woche nochmals ganz anschauen: