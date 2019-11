Das Konzept von Guestready ist simpel. Es übernimmt mühsame Arbeit für Personen, die ihre eigene Wohnung langfristig vermieten möchten: Erstellt Inserate, veröffentlicht sie auf Vermittlungsplattformen wie Airbnb oder Booking, übergibt Mietern die Schlüssel und putzt die Wohnungen nach den Besuchen wieder gründlich. Das Appenzeller Unternehmen hat damit seit drei Jahren weltweit Erfolg.

Milliarden-Marke geknackt

«Damit haben wir nicht gerechnet», sagt Patrick Degen, CFO und Gründungsmitglied von Guestready, als er 2016 mit seinen beiden ehemaligen Studiumskollegen Christian Mischler und Alexander Limpert das Unternehmen gründete. Letzte Woche hat das Gründungstrio mit seinen 180 Mitarbeitenden nämlich die Milliarden-Marke knacken können. Guestready verwaltet aktuell 2500 Wohnungen im Wert von einer Milliarde US-Dollars. «Diesen Erfolg haben wir kürzlich mit allen Mitarbeitern gefeiert» so Degen. Ein Sache trübt das Unternehmensglück aber. In der Schweiz können sie mit ihrer Idee nicht punkten.

Schweizer Markt ist nicht geeignet

Weil das Unternehmen den Hauptsitz in Trogen hat, wohnt und arbeitet Patrick Degen im Appenzellerland. Ihre Kunden sind in der ganzen Welt wohnhaft, vor allem in London und Paris. «Dort verwalten wir die meisten Wohnungen, die sind sehr beliebt und fast durchgehend besetzt, was wir in der Schweiz nicht erreichen. Zwar hat es hier viele Personen, die ihre Wohnungen zur Verfügung stellen würden, aber zu wenig Gäste, die das Angebot brauchen», sagt der Finanzchef. Buchungsplattformen seien in der Schweiz nicht so bekannt. Das werde aber noch kommen, prognostiziert er und dann würden sie auch im Schweizer Markt tätig werden.