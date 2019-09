In Appenzell kam es am Freitagabend zu einem Verkehrsunfall. Ein Auto fuhr in die Terrasse des Böhli-Becks bei der Migros. Zwei Personen stehen vermutlich unter Schock.

«Das Auto fuhr über die Rampe und krachte dann in die Terrasse», sagt Fabienne. Die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden bestätigt den Vorfall bei der Bäckerei Böhli neben der Migros Appenzell. Gemäss der Kantonspolizei stehen vermutlich zwei Personen unter Schock, die werden medizinisch betreut, ein Krankenauto ist vor Ort. Die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden untersucht den Unfall nun, deshalb kann momentan noch nichts Genaueres gesagt werden.