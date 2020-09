Auto macht sich selbstständig und rollt führerlos davon

Ein 62-jähriger Pole parkierte am Dienstagmorgen sein Auto auf einem Abstellplatz am Bischofsberg. Nachdem sich der Mann von seinem Fahrzeug entfernt hatte, machte sich dieses selbstständig und rollte führerlos davon. Es überquerte eine Wiese und eine Nebenstrasse, durchbrach anschliessend einen Maschendrahtzaun einer Liegenschaft und kam zum stehen. Am Auto entstand Totalschaden.

Die Kantonspolizei Ausserrhoden konnte beim verantwortlichen Lenker Alkoholkonsum feststellen. Dem Mann wurde der ausländische Führerausweis aberkannt und er musste eine Busse zahlen.

(red.)