Der 23-Jährige war mit einem 24-Jährigen von Dicken bei Degersheim in Richtung Schwellbrunn unterwegs. Bei einer Linkskurve geriet das Auto über den rechten Strassenrand hinaus in ein steiles Wiesenbord. Das Auto überschlug sich über eine Distanz von 20 Metern mehrfach bis es zum Stillstand kam. Die beiden Männer wurden dabei leicht verletzt und mussten mit der Rettung ins Spital gebracht werden, wie die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden mitteilt. Am Auto entstand Totalschaden.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 23-jährige Fahrer ohne Führerausweis unterwegs war. Der Mann hatte seinen Führerausweis auf Probe bereits zu einem früheren Zeitpunkt abgeben müssen. Der 23-Jährige wird angezeigt.

(red.)