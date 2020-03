Auto während Fahrt in Brand geraten

Am frühen Dienstagmorgen ist in Wolfhalden ein Auto während der Fahrt in Brand geraten. Verletzt wurde niemand, es entstand Sachschaden.

Kurz nach 5 Uhr fuhr ein 46-Jähriger mit seinem Auto in Wolfhalden in Richtung Heiden. Im Dorf bemerkte er Brandgeruch und Flammen. Sofort lenkte er sein Auto auf den Kirchplatz. Nur kurze Zeit später stand das Auto in Vollbrand. Die Feuerwehr brachte den Brand rasch unter Kontrolle, konnte einen Totalschaden aber nicht verhindern. Weil Flüssigkeit auslief, wurde eine Fachperson des Amts für Umwelt beigezogen. (red.)