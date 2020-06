Beim Überholen mit dem Töff gestürzt – Fahrer schwer verletzt

Der 33-Jährige fuhr am Mittwochnachmittag mit seinem Töff von Gonten in Richtung Appenzell. Bei der Kaubachbrücke hatte sich auf der Strasse eine Kolonne gebildet, da ein landwirtschaftliches Fahrzeug den Verkehr verlangsamte. Der Töfffahrer überholte zunächst einen Teil der Kolonne. Dann wollte er ein weiteres Auto und das davor fahrende landwirtschaftliche Fahrzeug auch noch überholen. Gleichzeitig wollte das Auto vor ihm ebenfalls überholen.

Der Töfffahrer musste deshalb weiter nach links ausweichen und stürzte darauf in einer Rechtskurve. Der Töff prallte in einen grossen Stein abseits der Strasse. Der 33-Jährige blieb mit schweren Verletzungen liegen und wurde von Passanten betreut, bis die Ambulanz vom Spital Appenzell eintraf. Wegen den schwerwiegenden Verletzungen wurde die Rega aufgeboten, welche den Mann in ein Zentrumsspital flog.

(red.)